РК и США озабочены отправкой сапёров и строителей КНДР в РФ

Photo : YONHAP News

РК и США выразили обеспокоенность сообщением о том, что Северная Корея планирует отправить в Россию тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей. «Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся сотрудничеством между Северной Кореей и Россией»,- заявил журналистам представитель администрации президента РК. Отправка за рубеж северокорейских рабочих является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно полностью соответствовать резолюциям международному праву и не должно представлять угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове,- добавил он. Вашингтон обеспокоен тем, что Москва использует северокорейских военнослужащих и военных строителей в военном конфликте с Украиной,- говорится в заявлении госдепартамента США. Северокорейский режим получает от России крайне необходимые ему средства в обмен на предоставление рабочей силы и военнослужащих,- отметил представитель госдепартамента. Он подчеркнул, что северокорейские рабочие финансово поддерживают программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.