РК ратифицировала Гаагскую конвенцию об усыновлении

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Международная конвенция по усилению государственной ответственности при международном усыновлении и защите детей вступит в силу в РК в октябре этого года. 17 июня министерство здравоохранения и социального обеспечения и министерство иностранных дел объявили о передаче ратификационной грамоты Гаагской конвенции о международном усыновлении детей на хранение в МИД Нидерландов. В связи с необходимостью пересмотра соответствующих внутренних законов ратификация произошла через 12 лет после подписания конвенции правительством РК в мае 2013 года. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления устанавливает процедуры для международного усыновления с целью гарантировать основные права детей при международном усыновлении, предотвратить похищение, продажу и торговлю детьми. В настоящее время участниками конвенции являются 106 стран. Международное усыновление будет осуществляться только в случаях, когда подходящая семья не может быть найдена внутри страны, после рассмотрения комитетом по политике усыновления министерства здравоохранения и социального обеспечения.