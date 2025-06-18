Из дополнительного бюджета гражданам страны выплатят субсидии

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18 июня в Национальном собрании состоялись закрытые консультации, в ходе которых были окончательно согласованы детали второго дополнительного бюджета. Принято решение произвести денежные выплаты всем гражданам страны. При этом общий объём выплат может превысить 20 триллионов вон (14,5 млрд долларов). Гражданам будут выданы потребительские купоны, а уязвимые слои населения получат дополнительную поддержку. Конкретные размеры выплат пока не разглашаются. Параллельно, власти планируют активизировать работу по урегулированию долгов малого бизнеса, накопившихся после пандемии COVID-19. Средства на списание этих долгов уже заложены в проект дополнительного бюджета. Правительство также приняло решение о «корректировке доходов», то есть, пересмотре бюджета в связи с тем, что налоговые поступления оказались ниже прогнозируемых. Данный пакет мер, направленный на стимулирование экономики и поддержку граждан, особенно малообеспеченных групп, представляет собой одну из ключевых инициатив администрации Ли Чжэ Мёна.