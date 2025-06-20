Более 50% компаний РК за сотрудничество с Японией

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Более половины южнокорейских компаний выступают за экономическое сотрудничество с Японией, поддерживая его развитие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников среди тысячи крупнейших по объёму продаж нефинансовых компаний. 56,4% опрошенных компаний ответили, что экономическое сотрудничество между двумя странами помогло развитию южнокорейской экономики. Ответ «помогло в большой степени» дали 7,9% опрошенных, «помогло в определённой степени» — 48,5%, «не помогло» — 33,7%, «мешало» — 9,9%. Кроме того, 62,4% опрошенных компаний считают, что экономическое сотрудничество с Японией по-прежнему необходимо для экономического роста РК. 20,8% ответили «крайне необходимо», 41,6% — «в определённой степени необходимо». 34,6% ответили, что такое сотрудничество имеет небольшое значение, а 3% считают, что оно не нужно.