В 2024 году у РК рекордный профицит в торговле с США

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В 2024 году РК зафиксировала рекордный профицит в торговле с США. По данным Банка Кореи, опубликованным 20 июня, размер профицита составил 118 млрд 230 млн долларов США, что на 30 млрд 470 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Это обусловлено ростом экспорта полупроводников и оборудования для продукции с использованием информационно-коммуникационных технологий. В торговле с Китаем возник дефицит в размере 29 млрд 40 млн долларов, который оказался чуть меньше, чем в 2023 году. Дефицит в торговле с Японией сократился за тот же период на 3 млрд 50 млн долларов, составив 12 млрд 720 млн долларов. Однако дефицит в торговле с Европейским союзом увеличился почти в три раза – с 5 млрд 850 млн до 17 млрд 90 млн долларов. Профицит в торговле со странами Юго-Восточной Азии составил 56 млрд 520 млн долларов, а дефицит в торговле с Ближним Востоком – 69 млрд 20 млн долларов. В целом профицит торгового баланса РК составил в прошлом году 99 млрд 40 млн долларов, увеличившись на 57 млрд 220 млн долларов в годовом исчислении.