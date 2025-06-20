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Политика

Президент РК встретился с лидерами правящей и оппозиционной партий

Write: 2025-06-23 11:00:50Update: 2025-06-23 19:05:11

Президент РК встретился с лидерами правящей и оппозиционной партий

Photo : YONHAP News

В воскресенье президент РК Ли Чжэ Мён встретился с лидерами правящей Демократической партии Тобуро и главой оппозиционной партии Сила народа, чтобы обсудить текущие государственные дела. Встреча прошла за обедом в президентской резиденции с участием исполняющего обязанности председателя, лидера парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Бён Ги, председателя временного комитета ведущей оппозиционной партии Сила народа Ким Ён Тхэ и лидера её парламентской фракции Сон Он Сока. Ли Чжэ Мён поделился результатами своего недавнего участия в саммите Большой семёрки в Канаде и обсудил общие государственные дела без фиксированной повестки дня. Встреча состоялась через 18 дней после инаугурации Ли Чжэ Мёна, что стало самой ранней встречей президента страны и лидера оппозиции по сравнению с предыдущими администрациями. По сообщению администрации президента РК, эта встреча подтвердила приверженность президента страны откровенным обсуждениям с оппозиционной партией.
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