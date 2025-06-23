Торговый представитель РК обещает вести прагматичные переговоры с США

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РК будет вести прагматичные и взаимовыгодные торговые переговоры с США, ориентированные на национальные интересы страны. Об этом заявил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу журналистам в воскресенье перед вылетом в США из международного аэропорта Инчхон. Он отметил, что, поскольку это будет первая встреча торговых представителей обеих стран после начала работы администрации президента Ли Чжэ Мёна, важно предоставить подробное объяснение направления политики нового правительства. С целью обсуждения тарифов и других вопросов торговли Ё Хан Гу планирует посетить Вашингтон с воскресенья по пятницу, где встретится с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и другими высокопоставленными должностными лицами. Перед началом работы администрации Ли Чжэ Мёна Сеул и Вашингтон договорились завершить «июльские пакетные переговоры» к 8 июля и продолжили переговоры для достижения поставленной цели.