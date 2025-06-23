Банк Кореи обещает неотложные меры по стабилизации рынка

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В связи с ситуацией военного вмешательства США, которое значительно усилило неопределённость на Ближнем Востоке, Банк Кореи будет поддерживать высокий уровень бдительности и внимательно следить за развитием ситуации, а также её влиянием на внутренние и мировые финансовые и экономические условия. Об этом в понедельник заявил заместитель управляющего Банком Кореи Ю Сан Дэ, под председательством которого прошло чрезвычайное рабочее совещание по этому вопросу. Оценка ситуации последовала после заявления президента США Дональда Трампа о том, что в минувшие выходные военные США нанесли точечные удары по трём ключевым ядерным объектам в Иране. Действия США усугубили кризис на Ближнем Востоке, который может оказать негативное влияние на мировые рынки. «Если волатильность рынка чрезмерно усилится, то для его стабилизации будут своевременно приняты соответствующие меры», — заверил Ю Сан Дэ. Согласно сообщениям Банка Кореи, в ходе встречи чиновники выразили опасения по поводу неопределённости, связанной с мировой экономикой и инфляцией, которая может только усилиться из-за нестабильности мировых цен на нефть, а также по поводу усиления глобальных настроений неприятия риска.