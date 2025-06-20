МИД РК рассматривает меры по защите граждан РК на Ближнем Востоке

Photo : YONHAP News

В минувшее воскресенье Министерство иностранных дел РК сообщило, что провело совещание для проверки мер по защите безопасности граждан страны на Ближнем Востоке. Совещание, вызванное эскалацией напряжённости после ударов США по ядерным объектам Ирана, проходило под председательством второго заместителя министра иностранных дел Ким Чжин А. На встрече с должностными лицами МИД и дипломатических миссий страны за рубежом она призвала к принятию тщательных мер по обеспечению безопасности граждан Южной Кореи в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что военные самолёты США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана. По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, по состоянию на воскресенье в Иране находилось около 70 граждан РК и около 460 в Израиле. С момента начала конфликта, вызванного авиаударами Израиля по Ирану 13 июня, Иран покинули в общей сложности 56 граждан РК и членов их иранских семей. Все они благополучно прибыли в соседний Туркменистан. Ранее в тот же день МИД РК сообщил, что правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием событий, продолжит вместе с международным сообществом прилагать усилия по смягчению напряжённости в регионе и выражает надежду на скорейшее достижение результата. В МИД РК также добавили, что Южная Корея придаёт большое значение решению ядерной проблемы Ирана с точки зрения нераспространения ядерного оружия.