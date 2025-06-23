Состоялся телефонный разговор между главами РК и Малайзии

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23 июня состоялся телефонный разговор между президентом РК Ли Чжэ Мёном и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Во время брифинга с журналистами пресс-секретарь администрации президента подтвердила, что в понедельник состоялся телефонный разговор президента РК Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Малайзии. Сообщалось, что премьер-министр Анвар Ибрагим поздравил Ли Чжэ Мёна с его вступлением в должность президента РК. Обе стороны договорились о тесном сотрудничестве для установления стратегического партнёрства. Кроме того, Ли Чжэ Мён поздравил своего коллегу с 65-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и отметил, что на основе взаимного доверия и дружбы, продолжающихся уже более полувека, обе стороны будут продолжать укреплять взаимные дружеские и партнёрские отношения. По сообщению пресс-секретаря администрации президента Кан Ю Чжон, оба лидера договорились о совместной работе для дальнейшего расширения взаимовыгодного и содержательного сотрудничества в различных областях, включая торговлю, инвестиции, инфраструктуру, цифровую трансформацию, зелёный рост и оборонную промышленность. Лидеры двух стран, выразив надежду на подписание Соглашения о свободной торговле между Кореей и Малайзией в этом году, договорились о том, что РК и Малайзия, будучи председателями в этом году в АТЭС и АСЕАН соответственно, будут прилагать всесторонние усилия для решения региональных и глобальных проблем.