Шуга пожертвовал 5 млрд вон на поддержку детей с аутизмом

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Шуга, участник всемирно известной южнокорейской группы BTS, пожертвовал 5 млрд вон (3 млн 633 тыс. долларов) больнице Severance в Сеуле, чтобы помочь построить лечебный центр поддержки детей и подростков с аутизмом. По сообщению представителя больницы Severance, в понедельник состоялась церемония закладки фундамента Лечебного центра, который будет носить имя Мин Юн Ги — настоящее имя певца, известного под сценическим псевдонимом Шуга. Открытие лечебного центра поддержки детей с аутизмом имени Мин Юн Ги запланировано на сентябрь. Центр будет специализироваться на оказании психиатрической помощи и терапии, включающей языковую, психологическую и поведенческую поддержку подрастающему поколению, страдающему расстройствами аутистического спектра. Кроме того, в центре будут проводиться программы, сочетающие клиническое лечение и исследования. По сообщению больницы Severance, Шуга давно поддерживает начинания, связанные с психическим здоровьем. "Шуга, будучи участником BTS, давно проявлял большой интерес к проблемам детей и подростков с депрессией и поведенческими расстройствами и стремился найти пути использования своей музыки для позитивного изменения в обществе," - говорится в пресс-релизе больницы.