Ким Нам Чжун: Сеул будет стремиться восстановить отношения с Пхеньяном

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Правительству РК необходимо начать с небольших шагов, включая возобновление ныне приостановленных межкорейских линий связи, чтобы восстановить разорванные отношения и построить доверие с Северной Кореей. Об этом заявил заместитель министра по делам воссоединения РК Ким Нам, выступая 23 июня на церемонии вступления в должность. Он также пообещал смягчить военную напряженность и продолжить диалог с Северной Кореей для установления мира на Корейском полуострове. «Межкорейское доверие следует строить шаг за шагом, без спешки, даже если предстоит долгий путь», - добавил он. Ввиду ухудшения межкорейских отношений Пхеньян прекратил контакты с Сеулом с апреля 2023 года. РК продолжает совершать ежедневные звонки в Северную Корею через межкорейскую линию связи и военную горячую линию, но пока безрезультатно. Сославшись на Ли Чжэ Мёна, который отмечал, что «мир лучше войны, как бы дорого это ни стоило», Ким Нам Чжун подтвердил приверженность новой администрации политике построения мира на полуострове посредством диалога и сотрудничества.