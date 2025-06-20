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Политика

РК не получала от Японии уведомления о Соглашении о совместной разработке континентального шельфа

Write: 2025-06-23 14:36:25Update: 2025-06-23 18:43:21

РК не получала от Японии уведомления о Соглашении о совместной разработке континентального шельфа

Photo : KBS News

Правительство РК пока не получало официального уведомления от Японии относительно двустороннего соглашения о совместной разработке подводного континентального шельфа. Об этом в прошедшее воскресенье сообщило Министерство иностранных дел РК, отметив, что двусторонние переговоры продолжаются. Соглашение о Зоне совместной разработки, вступившее в силу в июне 1978 года сроком на 50 лет, позволяет любой из двух стран объявить о его прекращении ровно за три года до истечения срока его действия. Документ был подписан для содействия совместной разведке «Блока 7», сектора, расположенного на континентальном шельфе в Восточно-Китайском море. В воскресенье японская газета Ёмиури симбун сообщила, что правительство Японии решило отложить уведомление о прекращении соглашения и сейчас находится в стадии тщательного изучения вопроса. Южнокорейское внешнеполитическое ведомство заверило, что правительство страны тесно координирует работу с соответствующими министерствами и экспертными группами для оценки широкого спектра потенциальных ответов, включая возможность расторжения соглашения. Оно также добавило, что продолжает предпринимать дипломатические усилия для постоянного контакта с Японией на различных уровнях.
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