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В мире

США усиливают контроль над поставками передовых технологий в Китай

Write: 2025-06-23 16:03:40Update: 2025-06-23 19:07:04

США усиливают контроль над поставками передовых технологий в Китай

Photo : YONHAP News

США продвигают меры по дальнейшему усилению контроля над поставками передовых технологий в Китай. В частности, в газете Wall Street Journal от 20 июня указывается, что администрация Дональда Трампа продвигает план по запрету поставок американского оборудования на заводы мировых компаний-производителей полупроводников в Китае. Как сообщается, представитель министерства торговли США, отвечающий за экспортный контроль, недавно уведомил Samsung Electronics, SK Hynix и тайваньскую TSMC о  соответствующей политике США. Представители Белого дома пояснили, что данная мера является ответной на  политику КНР по введению системы лицензирования в отношении редкоземельных элементов, экспортируемых в США с целью их контроля. Это не первый случай введения подобных ограничений. В 2022 году администрацией Джо Байдена уже вводились меры, фактически запрещающие экспорт передового полупроводникового оборудования в Китай. Однако тогда такие крупные компании, как Samsung Electronics, получив исключения, смогли ввозить и использовать американское оборудование на своих заводах в Китае. В этот раз администрация Дональда Трампа всерьёз рассматривает возможность отмены подобных послаблений.
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