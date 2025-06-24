Спецрасследование по делу Ким Гон Хи набирает обороты

Photo : YONHAP News

Команда специального прокурора Мин Чжун Ги, расследующая ряд обвинений в отношении супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля — Ким Гон Хи, рассматривает возможность создания восьми отдельных следственных групп. Как сообщил 23 июня представитель команды спецпрокурора, каждая группа получит в работу отдельное дело. По предварительным данным, в состав группы будут входить пять прокуроров, включая одного старшего прокурора, а также следователи и вспомогательный персонал. Спецпрокуратура уже направила официальный запрос на командирование 40 прокуроров, восемь из которых — в ранге старшего прокурора. Кроме того, подан первый запрос на командирование 14 сотрудников полиции. В сферу расследования входят 16 эпизодов, включая предполагаемую манипуляцию акциями с участием Ким Гон Хи, подозрения в предоставлении компаниями взяточных спонсорских взносов на выставки, организованных через компанию Covana Content, а также получение предметов роскоши. Тем не менее, 23 июня Ким Гон Хи проигнорировала вызов прокуратуры на допрос. Она проходит как подозреваемая по делу о манипуляции акциями Deutsche Motors и возможных связях с «политическим брокером» Мён Тхэ Гюном. Ожидается, что её очный допрос состоится в рамках расследования, проводимого командой специального прокурора во главе с Мин Чжун Ги.