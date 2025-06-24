В РК основана Ассоциация олимпийского наследия

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Для сохранения материального и нематериального наследия, созданного благодаря Олимпийским играм и другим крупным международным спортивным мероприятиям, представители академических и спортивных кругов РК объединились и создали Ассоциацию олимпийского наследия. Учредительное собрание Ассоциации олимпийского наследия состоялось 23 июня в отеле Seoul Olympic Parktel на юге Сеула. В ходе заседания первым председателем организации был избран профессор Чо Хён Чжэ, почётный профессор Высшей школы спортивных наук при университете Тангук. В своей вступительной речи он отметил, что Ассоциация будет играть ключевую роль в передаче олимпийского наследия будущим поколениям. Он выразил намерение сотрудничать с представителями культуры, искусства, религии, экономики и гражданского общества для широкой популяризации олимпийских ценностей. На мероприятии присутствовали около 50 человек, в том числе председатель Корейского агентства по продвижению спорта Ха Хён Чжу, бывший заместитель министра культуры, спорта и туризма О Чжи Чхоль, легенда национальной сборной по стрельбе из лука Ким Су Нён, а также председатель Ассоциации спортивных наук РК Чхве Гван Ён.