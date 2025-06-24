В РК проходит конференция по гражданскому ядерному сотрудничеству

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23 июня в отеле Hilton в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто стартовала конференция по гражданскому сотрудничеству в сфере атомной энергетики, приуроченная к 10-летию пересмотра Соглашения о мирном использовании ядерной энергии между РК и США. Мероприятие проводится Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики (KHNP) совместно с американским аналитическим центром Atlantic Council. KHNP выступает генеральным спонсором, а соорганизаторами являются Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI) и компания Doosan Enerbility. Конференция продлится три дня. В ней участвуют около 230 человек, включая представителей ядерных ведомств обеих стран, а также послов Чехии и Румынии в Сеуле — Ивана Янчарека и Сезара Маноле Армяну. В первый день конференции состоялись доклады и дискуссии, посвящённые истории и перспективам южнокорейско-американского сотрудничества, взаимодействию промышленного сектора и партнёрству в области ядерного топливного цикла. 24 июня участники обсудили проблемы ядерной политики, а также вопросы нераспространения и расширения экспорта атомных электростанций. 25 июня участники конференции посетят АЭС Сэуль, чтобы изучить опыт эксплуатации и технический потенциал атомной отрасли РК.