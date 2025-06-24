Потребительские настроения в РК растут третий месяц подряд

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Потребительские настроения в Южной Корее продолжают улучшаться третий месяц подряд, отражая рост оптимизма по поводу восстановления экономики. По данным "Июньского исследования потребительских тенденций", опубликованного Банком Кореи 24 июня, индекс потребительских настроений (CCSI) увеличился на 6,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 108,7 пункта. Это самый высокий показатель с июня 2021 года, когда индекс достиг отметки 111,1. Индекс выше 100 указывает на преобладание числа домохозяйств, положительно оценивающих экономическую ситуацию, над числом тех, кто настроен пессимистично. В Банке Кореи отметили, что на рост показателей потребительских настроений повлияли такие факторы, как снижение политической неопределённости после президентских выборов и формирование второго дополнительного бюджета. Особенно резко вырос индекс ожиданий по экономике, увеличившись сразу на 16 пунктов до отметки 107, что говорит о высокой степени уверенности в предстоящем улучшении экономической ситуации в стране.