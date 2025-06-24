Сеул и Джакарта укрепляют особое стратегическое партнёрство

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23 июня президент РК Ли Чжэ Мён провёл телефонные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего углубления особого стратегического партнёрства между двумя странами. Президент Прабово поздравил Ли Чжэ Мёна со вступлением в должность, выразив надежду на дальнейшее развитие тесного сотрудничества с Сеулом, который он назвал «давним другом и стратегическим партнёром» Индонезии. В ответ Ли Чжэ Мён подчеркнул важность отношений с Индонезией, отметив, что именно эта страна стала первым направлением зарубежных инвестиций южнокорейских компаний. Он также назвал Индонезию ключевым партнёром РК в рамках сотрудничества с АСЕАН. Стороны договорились продолжать укрепление стратегического взаимодействия в таких сферах, как торговля и инвестиции, передовые отрасли будущего, отвечающие требованиям цифрового и экологического перехода, а также оборона и военная промышленность. Кроме того, президент РК пригласил Прабово Субианто принять участие в саммите форума АТЭС, который пройдет в октябре текущего года в городе Кёнчжу.