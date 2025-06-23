Президент РК провёл первое совещание с ключевыми советниками

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23 июня президент РК Ли Чжэ Мён провёл своё первое совещание с главными советниками после вступления в должность. В центре повестки дня оказались актуальные вопросы, касающиеся экономики, национальной безопасности и реформ государственного управления. Как сообщил на брифинге старший секретарь по коммуникациям администрации президента Ли Гю Ён, на совещании, прошедшем в резиденции главы государства, были заслушаны доклады по 11 ключевым направлениям. Среди них — национальная безопасность, распределение бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), меры поддержки малого бизнеса и самозанятых, а также судебная реформа. Президент поручил принять более активные и своевременные меры в экономической и оборонной сферах. Отдельно он отметил необходимость оперативного реагирования на рост валютного курса и цен на нефть на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В отношении бюджета на НИОКР президент РК подчеркнул важность эффективного использования средств и обеспечения исследовательской автономии. Также была поставлена задача выработать решительные меры по снижению долговой нагрузки на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей. Совещание с ключевыми советниками является основным координационным форматом, в котором участвуют президент, глава администрации, старшие секретари, а также руководители блока национальной безопасности. Администрация президента планирует проводить такие совещания регулярно — по понедельникам и четвергам.