РК намерена прекратить запуск в СК агитационных листовок

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Объединение семей граждан РК, похищенных в Северную Корею, рассматривает возможность прекращения запуска агитационных листовок на территорию КНДР. Об этом 24 июня сообщил председатель объединения Чхве Сон Рён в телефонном интервью KBS. Разговор состоялся после церемонии возложения цветов к памятнику бельгийским и люксембургским ветеранам Корейской войны в городе Тондучхон, приуроченной к 75-й годовщине начала войны. По его словам, накануне он получил звонок от высокопоставленного представителя правительства с выражением соболезнований, а также с предложением провести встречу за обедом. «Разговор носил конструктивный характер», — подчеркнул Чхве. Он добавил, что после обсуждения с другими членами Объединения решение о возможном прекращении запусков будет принято и обнародовано до 10 июля. Чхве Сон Рён также выразил надежду, что нынешняя администрация создаст реальную возможность для подтверждения судьбы похищенных граждан через диалог с Пхеньяном. Объединение проводило акции по запуску листовок: 27 апреля в городе Пхачжу провинции Кёнгило, 8 мая в уезде Чхорвон провинции Канвондо и 2 июня — вновь в приграничном городе Пхачжу. Тем временем правительство, в соответствии с указанием главы государства о «жёстком реагировании на запуск листовок», направило силы полиции в ключевые приграничные районы для их пресечения. Кроме того, рассматривается внесение поправок в законодательство с целью повышения эффективности правоприменения в подобных случаях.