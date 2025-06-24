Samsung представит смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 в Нью-Йорке

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics объявила, что в Нью-Йорке США 9 июля в 10 часов утра по местному времени проведёт мероприятие Galaxy Unpacked 2025. Ожидается, что на мероприятии будут представлены новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7, а также обновлённая серия умных часов. В опубликованном тизер-видео показано, как высокопроизводительная модель Ultra раскрывает свои возможности на широком экране нового Z Fold. Предполагается также, что устройства будут оснащены усовершенствованными функциями искусственного интеллекта. В компании Samsung отметили, что «смартфоны эволюционируют в повседневных партнёров, способных понимать намерения пользователя и реагировать на них в реальном времени». Также подчёркивается, что «искусственный интеллект становится новым интерфейсом, мгновенно превращающим намерения пользователя в действия». Согласно предварительной информации, модель Galaxy Z Fold 7 будет оснащена дисплеем с диагональю 8,2 дюйма, её толщина в развернутом виде составит 3,9 мм, а в качестве операционной системы будет использоваться Android 16. В свою очередь, ожидается, что Galaxy Z Flip 7 получит основной экран с диагональю 6,85 дюйма, толщину 6,9 мм и будет функционировать на платформе Android 15 с пользовательским интерфейсом One UI версии 8.