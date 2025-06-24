Королевское святилище эпохи Чосон возвращено в Корею

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Деревянное святилище, предположительно принадлежавшее королевской семье эпохи Чосон, было возвращено на родину почти через 100 лет после его вывоза в Японию. 24 июня по сообщению ﻿Администрации национального наследия и Фонда культурного наследия за рубежом, в начале июня было подписано соглашение с настоятелем японского храма Кодэкуон Такао Сато о возвращении архитектурных элементов на родину в Корею. Соружение ныне известное под названием «Кванвольдан (관월당)» представляет собой деревянное здание с тремя пролетами по фасаду и двумя в глубину. Оно выполнено в архитектурном стиле королевских святилищ позднего периода Чосон. Анализ орнаментов и пигментов, использованных при росписи, показал, что перекраска производилась в период с конца XVIII по конец XIX века. По историческим данным, в 1924 году святилище было передано Банком промышленности Чосона первому президенту компании Yamaichi Securities Кисэю Сугино. Затем он пожертвовал его храму Кодэкуон в японском городе Камакура, где оно использовалось как молельня со статуей бодхисаттвы Каннон. Возврат святыни стал возможен благодаря добровольному решению настоятеля Такао Сато, который посчитал, что сооружение должно храниться в своей исторической среде — в Корее. Администрация национального наследия РК планирует провести реставрационные работы, а также продолжить исследования для установления подлинного названия и первоначального местоположения святилища.