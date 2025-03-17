Жертвы Корейской войны заслуживают достойной компенсации и уважения

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Президент РК Ли Чжэ Мён призвал пересмотреть существующие меры поддержки в отношении тех, кто понёс особые жертвы во время Корейской войны, отметив необходимость дополнительных усилий для достойного выражения признательности. 24 июня на 27-м заседании Кабинета министров он подчеркнул: «Национальная безопасность — это не только вопрос первостепенной важности, но и часть повседневной реальности, поэтому её значимость может восприниматься не так остро. Однако речь идёт о защите основополагающих ценностей нашего сообщества, и по этой причине говорить об этом никогда не бывает лишним». Глава государства также отметил: «Гораздо важнее побеждать без войны. Наиболее прочная безопасность — это мир, при котором отпадает сама необходимость в вооружённом противостоянии. Обязанность по обеспечению мира лежит на политике, но когда избежать конфликта не удаётся, на передовой оказываются, как правило, простые и незащищённые граждане». Он выразил надежду, что 25 июня - годовщина начала Корейской войны - станет днём, когда народ с благодарностью вспомнит тех, кто принёс исключительные жертвы во имя защиты Родины.