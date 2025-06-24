КТО предоставит ИИ-алгоритмам высококачественные изображения Кореи

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Национальная организация туризма Кореи (KTO) объявила 24 июня о начале сотрудничества с компанией Naver с целью предоставления генеративным алгоритмам искусственного интеллекта высококачественных изображений туристических достопримечательностей РК в качестве обучающих данных. В рамках проекта будет задействовано около 70 тысяч фотографий из общего фонда в 100 тысяч изображений, размещённых на платформе Photo Korea и находящихся в собственности организации. Согласно КТО, инициатива призвана устранить искажения, возникающие при отображении образа Кореи и её культуры в визуальных материалах, создаваемых глобальными ИИ-моделями. Сотрудничество c Never также направлено на более точную и выразительную передачу корейской культурной специфики и эмоциональной атмосферы. Кроме того, KTO планирует реорганизовать систему управления туристическим контентом, включающим более 1,76 миллиона единиц накопленных материалов, что поможет повысить эффективность продвижения корейского туризма за рубежом.