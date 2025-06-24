Мировые цены на нефть резко упали

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Ожидания скорого урегулирования вооружённого конфликта между Израилем и Ираном способствовали стабилизации на мировом нефтяном рынке. По итогам торгов 23 июня цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала более чем на 7% и составила 71 доллар 48 центов за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость нефти превышала отметку в 80 долларов. Снижение цен связано с тем, что ответные действия Ирана на удар по его территории ограничились атакой на американскую военную базу в Катаре. Это заметно снизило опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта в регионе. На этом фоне южнокорейский фондовый рынок также перешёл к росту после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном. В начале торгов индекс KOSPI вырос на 1,55% и достиг 3061,14 пункта. Индекс KOSDAQ поднялся на 1,44% и в течение сессии впервые за 11 месяцев превысил отметку в 800 пунктов. Укрепление продемонстрировала и корейская валюта. На утренних торгах на Сеульской валютной бирже курс воны по отношению к доллару США опустился на 15,3 воны, составив 1369 вон за доллар.