Сотрудники ЮНЕСКО смогут совмещать работу и отдых на Чечжудо

Photo : YONHAP News

24 июня администрация провинции Чечжудо сообщила, что накануне в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже был подписан меморандум о взаимопонимании с Международной ассоциацией сотрудников — официальной представительской организацией персонала ЮНЕСКО. Соглашение направлено на развитие форматов «Воркейшн» (работа во время отпуска) и «Рёнкейшн» (обучение в отпуске) на Чечжудо. Местные власти рассчитывают, что сотрудники ЮНЕСКО будут способствовать продвижению острова как места для проведения международных мероприятий и глобальных конференций. Губернатор Чечжудо О Ён Хун заявил: «Чечжу, где история и будущее сплелись воедино, - идеальное место для форматов воркейшн и рёнкейшн. Я надеюсь, что это соглашение поможет острову стать привлекательным пространством для жизни и работы талантов со всего мира». В рамках визита губернатор Чечжудо встретился с директором департамента кадров ЮНЕСКО Анник Гризар и выразил признательность за сотрудничество. В свою очеред, Гризар отметила, что для ЮНЕСКО является честью развивать партнёрство с Чечжудо, обладающим богатым культурным и историческим наследием.