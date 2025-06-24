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Исполняющий обязанности председателя и лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Бён Ги заявил, что в условиях множественных вызовов стране необходим премьер-министр с нестандартным лидерским подходом, способный эффективно управлять кабинетом и обеспечивать надёжное руководство. В заявлении, сделанном 24 июня, он подчеркнул, что кандидат Ким Мин Сок обладает всеми необходимыми качествами и компетенциями для работы на этой должности. Он также выразил уверенность, что именно Ким Мин Сок сможет заручиться доверием граждан по итогам слушаний, запланированных на 24 и 25 июня. Ким Бён Ги также подверг критике реакционную деятельность прокуратуры. По его словам, всего через сутки после того, как депутат от партии Сила народа подал заявление о предполагаемых нарушениях, связанных с имуществом Ким Мин Сока, материалы уже были переданы в центральную прокуратуру Сеула. Комментируя внесённый 23 июня в Национальное собрание дополнительный бюджет, исполняющий обязанности председателя Демократической партии Тобуро призвал партию Сила народа: «Все остальные вопросы могут подождать. Принятие бюджета, направленного на поддержку населения, — приоритетная задача. Заседание Национального собрания должно состояться уже на этой неделе», - подчеркнул Ким Бён Ги.