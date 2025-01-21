Прокуратура подала запрос на выдачу ордера на арест Юн Сок Ёля

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24 июня специальный прокурор Чо Ын Сок, расследующий дело о «введении чрезвычайного военного положения 3 декабря» прошлого года, подал экстренный запрос на выдачу ордера на арест бывшего президента РК Юн Сок Ёля. Юн дважды не явился на вызов полиции, а также на вызов спецпрокуратуры 19 июня, тем самым четко выразив намерение игнорировать дальнейшие вызовы. Дело перешло к спецпрокурору 23 июня и, учитывая необходимость непрерывности следствия, он подал запрос на арест для проведения допроса подозреваемого. Юн Сок Ёль обвиняется в даче указания службе охраны воспрепятствовать его аресту. Кроме того, 7 декабря он якобы распорядился удалить записи секретных телефонных разговоров с бывшим командующим силами специального назначения Квак Чон Гыном, бывшим командующим обороной столицы Ли Чжин У, бывшим командующим военной контрразведкой Ё Ин Хёном и другими лицами. Предполагается, что разговоры связаны с введением чрезвычайного военного положения. Как правило, следственные органы рассматривают принудительные меры, включающие арест, если лицо трижды не является на вызов без уважительных причин.