РК вновь не попала в список развитых рынков MSCI

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24 июня стало известно, что РК вновь не была включена в список стран с развитым рынком (DM) компании Morgan Stanley Capital International (MSCI). РК не попала и в список стран-кандидатов (watch list), оставшись в категории развивающихся рынков (EM). В отчёте MSCI за 2025 год указано, что несмотря на восстановление рыночной активности в РК, инвесторы по-прежнему обеспокоены операционными сложностями, связанными с нормативными требованиями и рисками внезапных изменений в регулировании. Тем не менее, MSCI продолжит мониторинг корейского фондового рынка. Компания отметила необходимость либерализации валютного рынка, а также упрощения процедуры регистрации инвесторов и повышения доступности инвестиционных продуктов. Для попадания в список развитых рынков страна должна находиться в листе кандидатов не менее года. Следующая возможность для РК появится в июне 2026 года, а фактическое включение возможно только в июне 2028 года.