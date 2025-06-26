Приток молодежи в Сеул продолжает превышать отток

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25 июня мэрия Сеула объявила о первой публикации «Статистики молодёжи города Сеул (2023)» — комплексного анализа данных о населении, жилье, занятости, здоровье и других аспектах жизни граждан в возрасте от 19 до 39 лет. Статистика составлена на основе 17 источников, включая реестр населения города, данные Национального пенсионного фонда и др. По состоянию на 2023 год молодое население Сеула составило 2,86 млн человек — 30,5% от общего числа жителей. Экономически активными являются около 2,08 млн, из которых 1,98 млн трудоустроены. В 2023 году около 262 тысяч граждан в возрасте от 19 до 39 лет переехали в Сеул по причинам работы (46,4%), семьи (18,7%) и учёбы (15,3%). Среди покинувших Сеул основными причинами были семейные обстоятельства (34,9%), работа (28,5%) и жилищные вопросы (20,8%). Также выяснилось, что шесть из десяти молодёжных домохозяйств в Сеуле состоят из одного человека.