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Правящая и оппозиционная партии РК договорились провести пленарное заседание Национального собрания 26 июня. Об этом стало известно после встречи лидеров парламентских фракций Ким Бён Ги (Демократическая партия Тобуро) и Сон Он Сока (партия Сила народа), прошедшей 24 июня под председательством спикера У Вон Сика. В этот день пресс-секретарь фракции партии Тобуро Ким Хён Чжон сообщила, что на заседании будут обсуждаться только дополнительный бюджет и резолюция в память о недавно скончавшемся экс-конгрессмене США Чарльзе Рэнгеле, ветеране Корейской войны и ведущем американском политике, дружественно настроенном к РК. В свою очередь, спикер У Вон Сик призвал обе партии представить списки членов Специального комитета по бюджету до 26 июня. Он напомнил, что в парламент уже внесены законопроект о допбюджете и вопрос о назначении премьер-министра, и подчеркнул необходимость конструктивного подхода обеих партий для стабилизации ситуации в стране.