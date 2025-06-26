В Сеуле проходит 12-й раунд переговоров в рамках ССТ между РК и КНР

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25 июня министерство промышленности, торговли и энергетики РК сообщило о проведении в Сеуле 12-го раунда переговоров по услугам и инвестициям в рамках южнокорейско-китайского Соглашения о свободной торговле (ССТ). Нынешние переговоры стартовали 23 июня и продлятся пять дней. В них участвуют делегации Кореи и Китая численностью около 40 человек под руководством Квон Хе Чжин, представителя министерства промышленности РК, и Лю Чунь Юна, представителя министерства коммерции КНР. Соглашение о свободной торговле между РК и КНР вступило в силу в 2015 году, а с марта 2018 года стороны приступили к его поэтапной реализации согласно «Руководящим принципам». За это время состоялось 11 раундов переговоров и ряд дополнительных встреч. В этот раз на повестку вынесено обсуждение текстов соглашения и вопросы либерализации рынка. Работа ведётся в трёх группах: услуги, инвестиции и финансы.