Рост рождаемости в апреле впервые за 3 года превысил 20 тысяч

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В РК число новорождённых в апреле впервые за 3 года превысило 20 тысяч, достигнув максимума за последние 34 года. Эксперты связывают это с ростом числа браков и увеличением доли женщин в возрасте от 30 до 39 лет. Согласно докладу Корейского статистического управления «Демографические тенденции апреля», опубликованном 25 июня, количество новорождённых составило 20.717 человек, что на 8,7% больше по сравнению с апрелем прошлого года. За период с января по апрель в РК родилось 85.739 детей — на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост рождаемости фиксируется уже десятый месяц подряд. Суммарный коэффициент рождаемости в апреле составил 0,79, увеличившись на 0,06 по сравнению с прошлым годом. Число браков также увеличивается 13 месяцев подряд. В апреле зарегистрирован 18.921 брак, что на 4,9% больше, чем год назад. Однако на 0,8% выросла и смертность, составив 28.785 человек. Естественная убыль населения в апреле составила 8.068 человек.