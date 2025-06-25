Президент РК прокомментировал проблемы юридических школ

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25 июня президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что в определённой степени согласен с критикой в адрес системы юридических школ. Президент сделал это заявление на «Встрече с жителями города Кванчжу и провинции Чолла-Намдо», которая состоялась 25 июня в Национальном азиатском культурном центре в Кванчжу. Один из участников мероприятия отметил, что в настоящий момент только те, кто окончил юридический факультет, могут стать юристами, а поступить на юридический факультет могут лишь избранные, родившиеся с «золотой ложкой во рту». В ответ президент выразил согласие с подобной критикой. Он заявил, что существует много споров относительно пути подготовки специалистов юриспруденции, и выразил обеспокоенность тем, что система юридических школ становится менее прозрачной. Система "Ымсо", при которой чиновниками становились преимущественно представители привилегированных сословий, до сих пор существует в современном обществе. В период Корё и Чосон представители знати использовали "Ымсо" для установления контроля над бюрократической системой. Глава государства отметил, что, хотя система обучения в юридических школах уже давно укоренилась и её упразднить будет непросто, следует рассмотреть возможность предоставления права сдачи квалификационного экзамена на адвоката тем, кто обладает достаточными способностями, даже если они не проходили обучение в юридической школе.