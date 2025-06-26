Споры по утверждению кандидатуры Ким Мин Сока продолжаются

Photo : YONHAP News

Слушания по утверждению кандидатуры Ким Мин Сока на пост премьер-министра продолжаются. Во второй день слушаний, 25 июня, представители правящей и оппозиционной партий продолжили борьбу из-за подозрений относительно активов и учёных степеней кандидата, а также проблем с подачей документов. Поскольку разногласия в позициях правящей и оппозиционной партий по этому вопросу не устранены, перспектива утверждения отчёта слушаний также остаётся неопределённой. Партия «Сила народа», ссылаясь на устные пояснения кандидата в отношении подозрений, связанных с формированием его имущества, потребовала предоставить ряд документов. Среди них — сведения об уплате налога на дарение в связи с оказанием финансовой поддержки со стороны семьи жены в размере 200 миллионов вон, данные о займах и погашениях за 2024 год, связанных с уплатой штрафа за незаконное политическое финансирование, а также документы по займам и погашениям между частными лицами за 2025 год. Однако Ким Мик Сок объяснил, что выплата процентов и другие расчёты были произведены на основании устных договорённостей и письменных соглашений между сторонами, связанных с частными долговыми обязательствами. Он также отверг обвинения о «пожертвовании на издание памятной книги», заявив, что в этом нет ничего, что нарушало бы действующий закон. Депутат Демократической партии Чхэ Хён Иль подчеркнул, что на слушании некоторые продолжают пытаться обвинить кандидата в получении незаконных средств с использованием официального положения и власти, хотя он предоставил достаточно подробные разъяснения по каждому вопросу.