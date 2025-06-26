Бывший министр обороны Ким Ён Хён снова арестован

Photo : YONHAP News

Бывший министр обороны РК Ким Ён Хён, главный фигурант дела о введении военного положения 3 декабря 2024 года, вновь был заключён под стражу. 25 июня Центральный окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство специального прокурора Чо Ын Сока и выдал дополнительный ордер на арест. Ким Ён Хён уже находился под арестом с декабря 2024 года и повторный ордер на арест был приведен в исполнение всего за три часа до предполагаемого освобождения. После предъявления обвинения суд сохраняет полномочия по делам обвиняемого в течение еще шести месяцев. Ким Ён Хён обвиняется в воспрепятствовании исполнению должностных обязанностей и подстрекательстве к уничтожению доказательств. 25 июня в суде состоялось заседание, на котором бывший министр обороны и команда специального прокурора столкнулись в правовой конфронтации. Сторона Ким Ён Хёна считает дополнительное обвинение незаконным, так как оно основано на материалах, собранных в рамках другого расследования. Также было выдвинуто обвинение в использовании уловки, связанной с опасениями по поводу истечения срока действия текущего заключения. Однако специальный прокурор сослался на то, что информация о преступлении стала доступна после передачи дела от Специального следственного управления команде специального прокурора, поэтому его действия находятся в рамках закона.