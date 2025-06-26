Первый прямой поезд из Пхеньяна прибыл в Москву

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26 июня прямой поезд из Пхеньяна прибыл в Москву. До настоящего момента курсирование прямых поездов между двумя странами было приостановлено на пять лет из-за пандемии COVID-19. По данным РИА Новости и ТАСС, поезд, отправившийся из Пхеньяна 17 июня, через 8 дней прибыл на Ярославский вокзал Москвы. Ранее, в декабре 2024 года, возобновилось железнодорожное сообщение между пограничными станциями Туманган в Северной Корее и Хасан в России. Представитель северокорейской железной дороги сообщил, что вагоны экспресса были модернизированы и стали более современными. Возобновление прямого железнодорожного сообщения между Северной Кореей и Россией стало результатом саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, состоявшегося в Пхеньяне в июне 2024 года. Маршрут Пхеньян—Москва является самым длинным в мире: его протяжённость составляет более 10.000 км.