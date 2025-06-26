Ким Гон Хи может быть арестована

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Жена бывшего президента Юн Сок Ёля - Ким Гон Хи неоднократно игнорировала вызов в следственные органы. Она получила пять уведомлений: три от Центральной окружной прокуратуры Сеула, расследующей дело «о вмешательстве в выдвижении кандидатур», и два от Главной прокуратуры Сеула, где Ким Гон Хи проходит подозреваемой в причастности к манипулированию ценами акций Deutsche Motors. Поэтому сейчас внимание сосредоточено на том, начнет ли немедленно специальный прокурор Мин Чжун Ги обязательное расследование в отношении Ким Гон Хи. Кроме того, она подозревается в том, что стоит за предполагаемым лоббированием с целью спасти бывшего командира 1-й дивизии корпуса морской пехоты Им Сон Гына, которого обвинили в гибели младшего капрала Чхэ Су Гына. Ким Гон Хи якобы вмешалась в расследование несчастного случая, произошедшего в июле 2023 года в уезде Ечхон-гун провинции Кёнсан-Пукто во время поисково-спасательной операции граждан после наводнения. Но так как у рядовых солдат не было спасательных жилетов, буёв и спасательных кругов, погиб младший капрал Чхэ, за что должен был нести ответственность командир Им Сон Гын. В случае необходимости, специальная прокуратура вызовет Ким Гон Хи по делу его гибели младшего капрала Чхэ. Ожидается, что три специальных прокурора начнут масштабные расследования на следующей неделе.