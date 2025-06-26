Юн Сок Ёль подал запрос о закрытой явке к специальному прокурору

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Команда юристов бывшего президента Юн Сок Ёля опубликовала 26 июня заявление о том, что 28 июня в 10 утра Юн Сок Ёль предстанет перед специальной прокурорской командой Чо Ын Сока, расследующей дело о введении военного положения 3 декабря 2024 года. Она запросила закрытую явку, заявив: «Публичный вызов имеет политическую окраску и унижает их подзащитного.» Юристы Юн Сок Ёля также потребовали, чтобы суть обвинений была изложена в письменной форме, а не в текстовых сообщениях или электронных письмах. Бывший президент Юн Сок Ёль проигнорировал вызовы в прокуратуру 5, 12 и 19 июня, объясняя свою позицию неконституционностью вызова. При этом, увидев ордер на арест, сторона бывшего президента заявила, что планирует подчиниться запросу специального прокурора. Запрос специального прокурора на выдачу ордера на арест Юн Сок Ёля был подан 24 июня, но на следующий день был отклонен. Затем прокуратура уведомила адвоката бывшего президента о явке в 9 утра 28 июня и подчеркнула: «Если бывший президент Юн не ответит на повестку, мы рассмотрим возможность повторной подачи заявки на выдачу ордера на арест».