Меры поддержки безопасности на съёмочных площадках расширяются

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Министерство культуры, спорта и туризма объявило 26 июня, что с этого года начнёт поддерживать оборудование для управления транспортными средствами и обеспечивать безопасность дорожного движения при съёмке транспортных средств или сцен погони. Во второй половине этого года планируется распространить «Руководство по безопасности съёмочного производства», в котором описаны методы управления безопасностью и охраной труда для каждого этапа съёмок, а также меры безопасности, необходимые на производственных площадках. Кроме того, на съёмочных площадках разместят 200 комплектов оборудования для оказания неотложной медицинской помощи. Министерство культуры, спорта и туризма уже с 2021 года направляет на крупные съёмочные площадки, имеющие высокий риск возникновения несчастных случаев, специалистов-техников неотложной медицинской помощи, аварийно-спасательные машины, а также менеджеров по безопасности.