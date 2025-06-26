Ли Чжэ Мён: Я создам страну, где жизнь граждан будет стабильной

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Возрождение экономики является наиболее насущной задачей на будущее. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 26 июня с первой бюджетной речью в Национальном собрании. Он подчеркнул, что страна должна стремиться к созданию справедливого общества, в котором появятся новые двигатели роста, а люди смогут получить новые возможности. Только посредством справедливого роста страна может минимизировать поляризацию и неравенство и двигаться к обществу, в котором все процветают вместе. Президент добавил, что восстановление прозрачности и справедливости на рынке капитала запустит добродетельный цикл, который поможет возродить экономику страны, будет способствовать надлежащему росту и развитию бизнеса, прокладывая путь к тому, чтобы базовый индекс Корейской биржи KOSPI достиг отметки в пять тысяч пунктов. Ли Чжэ Мён также призвал преодолеть корыстные подходы к дипломатии, заявив, что единственный способ выбора направления политики - это его соответствие национальным интересам, а не интересам либеральных или консервативных сил. Президент призвал парламент незамедлительно одобрить дополнительный бюджет в размере 20 трлн 200 млрд вон (14 млрд 900 млн долларов).