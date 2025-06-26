Ким Мин Сока могут утвердить на посту премьер-министра

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Правящая Демократическая партия Тобуро объявила о своем намерении утвердить кандидатуру Ким Мин Сока на посту премьер-министра РК, даже если оппозиционная партия Сила народа не согласится с принятием отчета о парламентских слушаниях. Позиция партии Сила народа по срыву слушаний 25 июня и их автоматической отсрочке - это не просто лозунг, направленный на блокирование государственных дел, но и отказ признать результаты президентских выборов. Об этом заявил журналистам представитель Демократической партии Тобуро Ким Хён Чжон. Он отметил, что слушания по утверждению кандидатуры Ким Мин Сока были автоматически отложены, поскольку партия Сила народа бойкотировала их. В случае, если согласие о принятии отчета о слушаниях по утверждению кандидатуры Ким Мин Сока не будет достигнуто, у Демократической партии Тобуро не останется другого выбора кроме как рассмотреть законопроект об утверждении 30 июня или 3-4 июля.