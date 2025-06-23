РК сталкивается с требованием США увеличить расходы на оборону

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РК сталкивается с призывами со стороны США присоединиться к мировой тенденции увеличения расходов на оборону. Об этом в четверг заявил глава управления национальной безопасности при администрации президента РК Ви Сон Рак. Выступая перед журналистами после возвращения с саммита НАТО, прошедшего на этой неделе в Гааге, он отметил, что государства-члены НАТО согласились на увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году, и это, по его словам, имеет последствия и для РК. К РК предъявлялись аналогичные требования, и "нам необходимо определить, как мы будем реагировать." Ви Сон Рак добавил, что вопрос увеличения оборонных расходов будет поднят в ходе предстоящих консультаций по безопасности между Сеулом и Вашингтоном, подчеркнув необходимость поиска общей позиции в рамках подготовки к встрече на высшем уровне между президентом РК Ли Чжэ Мёном и президентом США Дональдом Трампом. В кулуарах саммита НАТО Ви Сон Рак встретился с госсекретарем США Марко Рубио и сообщил, что достиг соглашения работать над организацией встречи на высшем уровне между двумя лидерами.