США повышают пошлину на автозапчасти до 25%

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Управление международной торговли (ITA) при министерстве торговли утвердило процесс, который позволит американским производителям запросить включение дополнительных автозапчастей в сферу действия новых тарифов, вступивших в силу 3 мая. Для получения запросов от местных производителей автозапчастей ITA устанавливает двухнедельный срок подачи заявок, который будет проходить четыре раза в год - в январе, апреле, июле и октябре. В список входят двигатели, трансмиссии, детали силового агрегата и электрические компоненты. В пресс-релизе ITA, говорится, что программа нацелена на усиление статьи 232 Закона о расширении торговли при импорте в США, нацеленный на защиту критически важных интересов национальной безопасности, связанных с автомобилями и запчастями. Администрация Дональда Трампа расширила сферу действия статьи 232 таким образом, что это затрагивает южнокорейскую промышленность. Ранее в этом месяце США решили добавить бытовую технику в список производных товаров, подлежащих 50-процентному тарифу на сталь, отметив, что тариф будет оцениваться на основе стоимости содержания стали в каждом из них.