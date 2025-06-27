РК выпустила стабилизационные облигации

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В четверг РК успешно выпустила валютные стабилизационные облигации на сумму 1,4 млрд евро (1,6 млрд долларов), что стало крупнейшим предложением страны в евро на сегодняшний день. Об этом в пятницу сообщило министерство планирования и финансов. Это второй выпуск валютных облигаций. Министерство отметило, что это первый в стране выпуск двухтраншевых стабилизационных облигаций в евро. «В период повышенной внешней неопределённости эта своевременная эмиссия позволила нам укрепить валютные резервы и обеспечить финансирование на раннем этапе для погашения облигаций в этом году», — отметил представитель министерства. По его словам, спрос на еврооблигации в 13,6 раза превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны инвесторов из Великобритании, Европы, США, Южной Америки и Азии. Правительство добавило, что планирует дальнейшую эмиссию во второй половине года, в зависимости от рыночных условий, в пределах оставшегося потолка в 1,9 млрд долларов из 3,5 млрд долларов, одобренных Национальным собранием.