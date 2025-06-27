РК одобрила вывод из эксплуатации ядерного реактора Кори-1

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РК одобрила вывод из эксплуатации первого коммерческого ядерного реактора страны, ныне неработающего блока Кори-1. Об этом сообщила 27 июня Комиссия по ядерной безопасности. Блок 1 атомной электростанции Кори, расположенной в Пусане, был окончательно остановлен в июне 2017 года после 39 лет эксплуатации. Комиссия заявила, что успешный демонтаж реактора Кори-1 будет иметь важное значение для ядерной и смежных отраслей, поскольку это откроет новые возможности для бизнеса на мировом рынке вывода из эксплуатации реакторов. «Ожидается, что полный демонтаж реактора Кори-1 займет 12 лет. Согласно обзору комиссии, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (KHNP) управляет тремя специализированными группами по выводу из эксплуатации с общим персоналом в 108 человек, а существующие отделы корпорации оказали надлежащую поддержку проекту. Сообщается, что работы по выводу из эксплуатации обойдутся в 1 трлн 71 млрд 300 млн вон (788 млн 938 тыс. долларов). Согласно плану Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики (KHNP), отработанное ядерное топливо будет вывезено через шесть лет после одобрения, загрязненные зоны будут очищены через 10 лет, а площадка будет полностью восстановлена через 12 лет.