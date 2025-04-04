Президент РК выдвинул кандидата на пост главы Конституционного суда

Photo : YONHAP News

В четверг президент РК Ли Чжэ Мён выдвинул бывшего судью Верховного суда Ким Сан Хвана на должность нового главы Конституционного суда. Об этом сообщил глава президентской администрации Кан Хун Сик 26 июня. Ли Чжэ Мён также назначил О Ён Чжуна, председательствующего судью Высокого суда Сеула, в состав Конституционного суда из девяти судей. «Эти назначения знаменуют собой первый шаг нового правительства к восстановлению Конституционного суда. Они направлены на то, чтобы положить конец попыткам расшатать судебную систему и повысить общественное доверие и независимость судебных решений». — сказал Кан Хун Сик. Кроме того, Ли Чжэ Мён выдвинул депутата от правящей Демократической партии Тобуро Им Гван Хёна на должность главы налогового управления РК. Им Гван Хён ранее занимал должность главы Сеульской региональной налоговой службы и был избран депутатом в Национальное собрание в прошлом году по партийным спискам. В случае назначения Им Гван Хён станет первым действующим законодателем, который возглавит налоговое управление. Все кандидаты должны пройти парламентские слушания по утверждению, прежде чем их официально назначит президент, но они не нуждаются в парламентском одобрении, чтобы занять свои должности. Президент РК Ли Чжэ Мён также объявил о назначении заместителей министра обороны, здравоохранения и социального обеспечения, экологии, труда и занятости.