В мае в РК сократились ключевые экономические показатели

Photo : YONHAP News

В мае нынешнего года ключевые экономические показатели – производство, потребление и инвестиции в производственные мощности – продемонстрировали в РК отрицательную динамику. По данным национального статистического управления, опубликованным 30 июня, промышленное производство без учёта сельского, лесного и рыбного хозяйства, сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено главным образом спадом в обрабатывающей промышленности, которая является основой экономики, на 2,9%. Производство автомобилей сократилось на 2%. Инвестиции в производственные мощности упали на 4,7%. Розничные продажи не восстановились, несмотря на начало реализации первого дополнительного бюджета. Продажи товаров длительного пользования, включая бытовую технику, выросли на 1,2%, а продажи товаров краткосрочного пользования упали на 0,7%. Объём выполненных строительных работ сократился на 3,9%.