Президент РК продолжает формирование правительства

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В рамках формирования нового правительства президент РК Ли Чжэ Мён предложил кандидатов на должности шестерых министров. Как сообщил 29 июня глава президентской администрации Кан Хун Сик, бывший начальник управления по координации политики правительства Ку Юн Чхоль выдвинут на должность вице-премьера, министра планирования и финансов. Кандидатура бывшего ректора университета Чхуннам в городе Тэчжоне Ли Чжин Сук предложена на пост второго вице-премьера и министра образования. Депутат Национального собрания пяти созывов от правящей Демократической партии Тобуро Чон Сон Хо выдвинут на должность министра юстиции. Ещё один депутат пяти созывов от правящей партии Юн Хо Чжун стал кандидатом на пост министра административного управления и безопасности. Чон Ын Гён, ранее возглавлявшая Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний, предложена в качестве кандидата на должность министра здравоохранения и социального обеспечения. Президент компании Doosan Enerbility Ким Чжон Гван выдвинут на пост министра промышленности, торговли и энергетики. Президент назначил бывшего прокурора Пон Ука своим старшим секретарём по вопросам гражданской политики.